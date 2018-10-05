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Злоупотребления в фонде Доктора Лизы расследует СК
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СК расследует дело о злоупотреблениях в фонде Доктора Лизы 

RT на русском + ещё 10 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Совете при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) рассказали, что Следственный комитет расследует уголовное дело о злоупотреблениях полномочиями руководства организации «Справедливая помощь Доктора Лизы»
«Указанное уголовное дело возбуждено 1 августа 2018 года по ч. 1 ст. 201 УК России по заявлению бывшего члена правления МБОО «Справедливая помощь Доктора Лизы» Авиловой Н. С. о злоупотреблении руководителем организации Соколовой К. Я. своими полномочиями, что, по мнению заявителя, могло повлечь причинение материального ущерба», — говорится в тексте.
Отмечается, что расследование осуществляет Главное следственное управление СК России, оно находится на особом контроле председателя ведомства Александра Бастрыкина.
Ранее адвокат Анна Агранович прокомментировала в разговоре с RT сообщения о возбуждении дела о злоупотреблениях в фонде «Справедливая помощь Доктора Лизы».
25 декабря 2016 года над Чёрным морем потерпел крушение самолёт Ту-154.
Все 92 человека, находившиеся на борту, погибли. Среди них была и основательница фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, также известная как Доктор Лиза.
RT на русском: последние новости
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