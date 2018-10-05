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Офицер ВСУ украл вертолетные двигатели из воинской части
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Офицер ВСУ украл вертолетные двигатели из воинской части 

ТК «Звезда» + ещё 5 1 час назад
Фото: vppnr.gp.gov.ua
Стоимость украденных двигателей составляла около 400 тысяч гривен.
В Киеве командир роты охраны одной из военных частей Вооруженных сил Украины украл из военной части два двигателя ТВЗ-117А для вертолета Ми-8 и собирался продать их за границу.
vppnr.gp.gov.ua
Инцидент произошел в пятницу, 5 октября. Лейтенант пытался вывезти украденные авиационные двигатели стоимостью около 400 тысяч гривен со склада воинской части, сообщает пресс-служба Военной прокуратуры Центрального региона Украины.
Военнослужащий организовал проезд на территорию части грузовика, загрузил двигатели в кузов, но во время вывоза его задержали сотрудники военной прокуратуры. Ведется следствие.
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