Офицер ВСУ украл вертолетные двигатели из воинской части

Стоимость украденных двигателей составляла около 400 тысяч гривен.

В Киеве командир роты охраны одной из военных частей Вооруженных сил Украины украл из военной части два двигателя ТВЗ-117А для вертолета Ми-8 и собирался продать их за границу.

vppnr.gp.gov.ua

Инцидент произошел в пятницу, 5 октября. Лейтенант пытался вывезти украденные авиационные двигатели стоимостью около 400 тысяч гривен со склада воинской части, сообщает пресс-служба Военной прокуратуры Центрального региона Украины.

Военнослужащий организовал проезд на территорию части грузовика, загрузил двигатели в кузов, но во время вывоза его задержали сотрудники военной прокуратуры. Ведется следствие.