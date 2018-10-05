Королеву красоты осудили за убийство мужа-миллионера

Бывшая первая красавица Пуэрто-Рико Ауреа Васкез-Рихос признана виновной в организации убийства супруга.

Экс-королеву красоты Аурию Васкез-Рихос спустя 13 лет признали виновной в организации убийства своего мужа-миллионера, пишет AsiaOne.

Васкез-Рихос вышла замуж за канадского миллионера Адама Анханга в 2005 году, однако уже через полгода их брак стал разваливаться. Пара постоянно ссорилась и выясняла отношения из-да денег, а также того, что супруга отказывалась принять иудаизм.

Кроме того, победившая когда-то на конкурсе красоты Miss Puerto Rico Petite, обвиняла мужа в изменах. Пара обратилась к психотерапевту. После пятого сеанса Анханг предложил развестить, а когда Васкез-Рихос примет иудаизм, снова пожениться и заключить новый брачный договор.

Женщина отказалась, но супруги пошли ужинать в центре Сан-Хуана. Там на мужа напал неизвестный мужчина, ударил его ножом, от полученных ран муж королевы красоты скончался.

Полицейские задержали убийцу, которого знали в местных преступных кругах как Эль-Локо (в переводе — чокнутый). Он признался, что его наняла жена убитого, пообещав за «заказ» три млн долларов.

Бывшая королева красоты знала, что в случае развода она получит лишь восемь млн канадских долларов. Однако ей оказалось выгоднее избавиться от мужа, чтобы получить наследство, которое было в три раза больше. Спустя три года Васкез-Рихос, ее сестре и любовнику предъявили обвинения в сговоре с целью организации убийства. Однако женщина уже успела скрыться в Италии. Лишь спустя пять лет ФБР обнаружило беглянку в Мадриде и арестовало.

Таким образом, дело добиралось до суда 13 лет. За это время Васкез-Рихос родила троих детей. Вместо нее в тюрьму попал невиновный. Как пишет издание, ожидается, что приговор будет вынесен 31 января 2019 года.