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Российский турист устроил погром в гостинице
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Российский турист устроил погром в чешской гостинице 

Вести.Ru + ещё 1 3 часа назад
Говоривший по-русски турист устроил погром в чешском отеле и перепугал 70-летнюю постоялицу, когда попытался прорваться к ней в номер. Задержать его не удалось, хотя владелец очень рассчитывает на местную полицию — нанесенный гостинице урон он оценил в полмиллиона крон, то есть без малого 1,5 миллиона рублей. Стражи порядка в надежде на помощь очевидцев опубликовали запись с камеры наблюдения.
Запись появилась почти через два месяца после инцидента, который произошел ранним утром 11 августа в Карловых Варах. Где находился персонал отеля, остается неизвестным, но внутрь молодой человек, который, предположительно, находился под воздействием наркотиков, проник, словам входную дверь, "выполненную в стиле ар-нуво".
Горечь утраты он решил залить водой из пожарного рукава, но вошел во вкус и едва не превратил гостиницу в бассейн. Наигравшись в водолея, злоумышленник разломал деревянную вешалку в вестибюле и направился в ближайший номер. Выбить дверь у него не вышло, зато получилось поговорить с 70-летней гостьей, которая пригрозила вызвать полицию, если дебошир предпримет еще одну попытку пробраться к ней в комнату. Упоминание стражей порядка возымело отрезвляющее действие — хулиган спешно ретировался.
Именно со слов постоялицы и стало известно, что нежданный гость был ростом под 180 сантиметров и изъяснялся по-русски. Впрочем, в Карловых Варах нет недостатка в говорящих на языке Пушкине туристах, а потому поиски злодея успехом не увенчались. Между тем владелец отеля готов выставить ему счет почти на 500 тысяч крон — в него он включил не только нанесенный урон, но и потери за время простоя заведения, которому потребовался ремонт.
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