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Драка со стрельбой произошла в кафе Киева
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В Киеве произошла драка со стрельбой 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Драка со стрельбой произошла в кафе в Киеве, двое охранников получили огнестрельные ранения, сообщила в субботу пресс-служба киевской полиции.
По данным ведомства, в 04.25 (совпадает с мск) в полицию поступило сообщение, что в кафе произошла драка и стрельба, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа.
"Во время общения со свидетелями выяснилось, что конфликт начали трое нетрезвых мужчин. Когда их попытались успокоить работники заведения, они устроили драку, а один из них достал пистолет и сделал несколько выстрелов. В результате двое охранников получили ранения в ногу и руку соответственно, им оказывают необходимую помощь", — приводит слова начальника Дарницкого управления полиции Сергей Чернышева пресс-служба.
По его словам, задержаны трое нарушителей, изъяты гильзы и оружие, из которого, вероятного, стреляли, они будут отправлены на экспертизу. Возбуждено уголовное дело по части четвертой статьи "хулиганство". Санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.
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