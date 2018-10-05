Урал накрыло ядовитым облаком

На Урале произошел выброс ядовитого вещества

Выброс диоксида азота зарегистрировали в Нижнем Тагиле 3 октября: предельно допустимая концентрация вещества была превышена в 30 раз.

Выброс диоксида азота составил 1,2 ПДКсс (предельно допустимой среднесуточной концентрации вещества в воздухе) сообщает сайт министерства природных ресурсов Свердловской области.

Норма для диоксида азота составляет 0,04 ПДКсс, соответственно, она была превышена в 30 раз. Превышение этого вещества приводит к изменениям в организме человека и воздействует на его дыхательные системы, раздражая слизистые оболочки и вызывая отек легких, сообщает Ura.ru.

В январе 2018 года немецкие автоконцерны обвиняли в опытах над людьми с применением диоксида азота.