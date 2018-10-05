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На Урале произошел выброс ядовитого вещества
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На Урале произошел выброс ядовитого вещества 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Выброс диоксида азота зарегистрировали в Нижнем Тагиле 3 октября: предельно допустимая концентрация вещества была превышена в 30 раз.
Выброс диоксида азота составил 1,2 ПДКсс (предельно допустимой среднесуточной концентрации вещества в воздухе) сообщает сайт министерства природных ресурсов Свердловской области.
Норма для диоксида азота составляет 0,04 ПДКсс, соответственно, она была превышена в 30 раз. Превышение этого вещества приводит к изменениям в организме человека и воздействует на его дыхательные системы, раздражая слизистые оболочки и вызывая отек легких, сообщает Ura.ru.
В январе 2018 года немецкие автоконцерны обвиняли в опытах над людьми с применением диоксида азота.
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