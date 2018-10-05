Раскрыта личность взорвавшего себя и сына в авто

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В США рассказали, кто устроил взрыв автомобиля в Пенсильвании 

РИА Новости + ещё 1 6 часов назад
Фото: EPA
Взрыв автомобиля в штате Пенсильвания на прошлой неделе устроил страдавший от депрессии местный житель, сообщает телеканал NBC со ссылкой на федеральное бюро по алкоголю, табаку, огнестрельному оружию и взрывчатым веществам.
Ранее сообщалось, что ФБР и местные власти расследуют взрыв машины в городе Аллентаун на востоке Пенсильвании. Инцидент произошел 29 сентября, его жертвами стали три человека, в том числе ребенок.
Как выяснилось, автомобиль заминировал 26-летний Джейкоб Шмойер, который изготовил самодельное взрывное устройство. В результате взрыва погиб он сам, его двухлетний сын и 66-летний друг семьи.
Уже после взрыва полиция Аллентауна получила от Шмойера несколько писем, в которых он описал конструкцию самодельной бомбы и сообщил о решении убить своего сына и друга. Также мужчина признался в совершенных в прошлом правонарушениях: мелком воровстве и кражах со взломом.
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