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В Индонезии число жертв землетрясения выросло
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В Индонезии число жертв землетрясения и цунами выросло до 1558 человек 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: Reuters
Число жертв землетрясения и цунами в Индонезии выросло до 1558, сообщает Национальное управление по ликвидации последствий стихийных бедствий (BNPB).
Ранее сообщалось о 1424 погибших. Новая информация дана в таблице инфографики, опубликованной Управлением в своем Twitter. В результате стихии пострадали более 2,5 тысячи человек, 113 пропали без вести, более 150 остаются под завалами.
Утром 28 сентября у побережья индонезийского острова Сулавеси произошло землетрясение магнитудой 6,1 недалеко от города Палу. Позднее в том же районе было зафиксировано еще одно землетрясение магнитудой 7,4 и ряд афтершоков. На Палу обрушилось цунами высотой до двух метров.
В стране до 11 октября действует режим чрезвычайной ситуации. Власти намерены выделить для ликвидации последствий стихии 560 миллиардов рупий (около 37,6 миллиона долларов США). Как ожидается, в четверг местный аэропорт около города Палу вновь начнет принимать гражданские самолеты.
Многострадальный Сулавеси\: землетрясение, цунами, а теперь и извержения вулкана
Индонезия является частью так называемого Тихоокеанского огненного кольца (мощного тектонического разлома). В этом районе земного шара располагаются самые активные тектонические плиты, одна из которых передвигается со скоростью семь сантиметров в год. Ежегодно сейсмологи регистрируют здесь шесть-семь тысяч землетрясений магнитудой выше 4,0.
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