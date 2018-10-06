В Коми задержаны подозреваемые в тройном убийстве

Задержаны подозреваемые в убийстве жителя Коми и двух его внуков

Оперативники задержали двоих подозреваемых в убийстве 54-летнего жителя поселка Кожва Печорского района Коми , его 14-летнего внука и 12-летней внучки. Об этом сообщило в субботу следственное управление СК РФ по региону.

"В поселке Кожва задержаны двое подозреваемых в совершении преступления — ранее неоднократно судимые 38-летний сожитель матери погибших детей и его 37-летний приятель. Будет установлена роль каждого из них в содеянном, решен вопрос об избрании меры пресечения", — указано в сообщении.

Как ранее сообщалось, тела убитых были обнаружены утром 4 октября в частном доме в поселке Кожва. По предварительным данным следствия, из-за возникшей ссоры мужчины избили хозяйку дома, она потеряла сознание, а очнувшись, увидела тела убитых. По данным экспертов, дедушка умер в результате открытой черепно-мозговой травмы, дети были задушены.