Ещё
ЧП на Крымском мосту попало на видео
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Появилось видео с места падения пролета Крымского моста 

Газета.Ru 1 час назад
В сети появилась видеозапись, на которой видно, что пролет строящейся железнодорожной части моста через Керченский упал в воду. Ролик размещен в YouTube.
Как отмечается, пролет упал во время опускания на опоры. Сначала он накренился, а потом упал в воду.
>> На Крымском мосту произошло ЧП
Уточняется, что в течение месяца упавший пролет достанут из воды, а на его место на мосту будет установлен новый.
Ранее сообщалось, что пролет строящейся железнодорожной части Крымского моста упал в воду. В результате инцидента никто не пострадал.
Газета.Ru: последние новости
В Ленинградской области разыскивают убийц-каннибалов Аваков: на Украине узнали причастного к вывозу Януковича участника атаки в Солсбери Поиски пропавшего в Якутии вертолета приостановили до утра
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Крымский мост таки упал»: бурная реакция украинцев205
НАТО готовит «ответ на поведение России»154
У Савченко отбирают квартиру28
В Москву придет первый снег17
Минобороны выдвинуло резкое обвинение США47
Видео
25:25
Слепаков выпустил «запрещенную» песню о Петрове и Боширове
Общество
01:39
НАТО готовит «ответ на поведение России»
Армия
01:39
«Крымский мост таки упал»: бурная реакция украинцев
Общество
04:10
У Савченко отбирают квартиру
В мире Украина
04:55
РФ обвинили в попытке украсть файлы о MH17
В мире Политика
00:27
ЧП на Крымском мосту попало на видео
Происшествия
00:38
«Это радость, когда русские идут»
Политика В мире
03:50
В Москву придет первый снег
Погода Новости Москвы
01:00
Пугачева рассказала о болезни Жванецкого
Шоу-бизнес
00:54
Появилось видео с места гибели заместителя Чайки
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение