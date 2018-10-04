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Момент спасения Кремля от взрыва попал на видео
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Опубликовано видео переговоров главы Росгвардии с «террористом» 

Lenta.ru + ещё 8 2 часа назад
Встреча главы Росгвардии Виктора Золотова с бизнесменом, угрожавшим взорвать себя у стен Кремля, попала на видео. Запись переговоров в четверг, 4 октября, публикует телеканал «ТВ Центр» на своей странице в Facebook.
На кадрах видно, как Золотов подходит к внедорожнику «террориста» на Красной площади, несколько минут разговаривает с водителем и уговаривает сдаться. После этого мужчину задерживают сотрудники правоохранительных органов.
>> Золотов лично предотвратил взрыв у Кремля
Инцидент произошел 3 октября. Приморский бизнесмен приехал к Красной площади на своем Mercedes Gelandewagen и угрожал взорвать газовый баллон в машине. Мужчина требовал личную встречу с президентом России Владимиром Путиным или с главой Росгвардии Виктором Золотовым. После того, как Золотову доложили о ситуации, он принял решение поговорить с человеком самостоятельно и успокоить его.
В отношении приморского бизнесмена было возбуждено уголовное дело о хулиганстве.
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