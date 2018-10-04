Момент спасения Кремля от взрыва попал на видео

Опубликовано видео переговоров главы Росгвардии с «террористом»

На кадрах видно, как Золотов подходит к внедорожнику «террориста» на Красной площади, несколько минут разговаривает с водителем и уговаривает сдаться. После этого мужчину задерживают сотрудники правоохранительных органов

Инцидент произошел 3 октября. Приморский бизнесмен приехал к Красной площади на своем Mercedes Gelandewagen и угрожал взорвать газовый баллон в машине. Мужчина требовал личную встречу с президентом России Владимиром Путиным или с главой Росгвардии Виктором Золотовым. После того, как Золотову доложили о ситуации, он принял решение поговорить с человеком самостоятельно и успокоить его.

В отношении приморского бизнесмена было возбуждено уголовное дело о хулиганстве.