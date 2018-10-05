Заместителя Чайки погубил загадочный пассажир

Вместе с заместителем генпрокурора России Сааком Карапетяном при крушении Eurocopter AS350 погиб «неизвестный» пассажир. Об этом сообщает «Коммерсант».

Среди обломков вертолета на месте крушения нашли останки четверых погибших, хотя в полетном листе значились только три фамилии.

По данным издания, Eurocopter с собиравшимся на охоту Карапетяном приземлился на лесной опушке неподалеку от костромской деревни Вонвышево из-за плохой погоды. Карапетян связался с организаторами охоты, они предложили ему оставаться на месте и пообещали прислать машину.

Однако затем на поляне появился местный житель Виктор Коптеев. Он предложил пилоту лететь навстречу машине, чтобы не ждать ее в холодном лесу. Коптеев заявил, что хорошо знает местность и вызвался стать проводником пилота. В итоге вертолет, взлетевший в сумерках в условиях сильного дождя, задел лопастями верхушку дерева и упал.

По информации «Коммерсанта», четвертым «неизвестным» погибшим оказался именно Коптеев.

Вертолет с Сааком Карапетяном на борту разбился в Костромской области 3 октября. Все находившиеся на борту люди погибли. По факту случившегося возбудили дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух и более человек.

По предварительной версии, к катастрофе могли привести ошибки, допущенные пилотом, и тяжелые метеоусловия.