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Заместителя Чайки погубил загадочный пассажир
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Заместителя Чайки погубил загадочный пассажир 

Рамблер + ещё 3 1 час назад
Вместе с заместителем генпрокурора России Сааком Карапетяном при крушении Eurocopter AS350 погиб «неизвестный» пассажир. Об этом сообщает «Коммерсант».
Среди обломков вертолета на месте крушения нашли останки четверых погибших, хотя в полетном листе значились только три фамилии.
По данным издания, Eurocopter с собиравшимся на охоту Карапетяном приземлился на лесной опушке неподалеку от костромской деревни Вонвышево из-за плохой погоды. Карапетян связался с организаторами охоты, они предложили ему оставаться на месте и пообещали прислать машину.
Заместитель Чайки погиб в авиакатастрофе
Однако затем на поляне появился местный житель Виктор Коптеев. Он предложил пилоту лететь навстречу машине, чтобы не ждать ее в холодном лесу. Коптеев заявил, что хорошо знает местность и вызвался стать проводником пилота. В итоге вертолет, взлетевший в сумерках в условиях сильного дождя, задел лопастями верхушку дерева и упал.
По информации «Коммерсанта», четвертым «неизвестным» погибшим оказался именно Коптеев.
Вертолет с Сааком Карапетяном на борту разбился в Костромской области 3 октября. Все находившиеся на борту люди погибли. По факту случившегося возбудили дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух и более человек.
По предварительной версии, к катастрофе могли привести ошибки, допущенные пилотом, и тяжелые метеоусловия.
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