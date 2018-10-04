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Появилось видео с места гибели заместителя Чайки
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Появилось видео с места гибели замгенпрокурора 

Lenta.ru + ещё 4 55 минут назад
Следственный комитет опубликовал на своем YouTube-канале видео с места крушения вертолета в Костромской области, на борту которого находился заместитель генпрокурора Саак Карапетян.
По факту авиакатастрофы возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения воздушного транспорта.
Следователи и криминалисты СКР осмотрели место происшествия, установлены личности троих погибших — пилота и двух пассажиров. Дано поручение об изъятии технической и полетной документации, устанавливаются причины произошедшего, сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе СК.
За штурвалом находился опытный пилот Станислав Михнов, сообщает Telegram-канал 112. Вертолет с бортовым номером RА 07272, принадлежал вертолетному комплексу «Хелипорт Москва».
Вместе с заместителем генпрокурора Карапетяном на борту судна был мужчина по имени Арэк Аратюнян. «Вертолет в условиях плохой видимости (погода, темнота) зацепился за верхушки деревьев, это и стало причиной катастрофы», — уточняет 112.
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