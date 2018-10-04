В Петербурге прогремел взрыв

Взрыв произошел в административном здании Петербурга

В административном здании в Санкт-Петербурге произошел взрыв, сообщил ТАСС собеседник в экстренных службах.

По его словам, в здании ОАО «Морской порт Санкт-Петербург» взорвалась сигнальная ракета, в результате чего травмы средней тяжести получил один человек.

Источник агентства отметил, что взрыв не стал причиной пожара и не привел к каким-либо разрушениям. Тем не менее из здания «Морпорта Санкт-Петербург» были эвакуированы 150 человек. В настоящее время точную причину взрыва выясняют служащие Росгвардии, однако предварительной названо неосторожное обращение с ракетой.

Собеседник в администрации Кировского района Санкт-Петербурга рассказал ТАСС, что единственный пострадавший в результате ЧП получил осколочные ранения и был доставлен в одну из больниц города.

Накануне после анонимного сообщения о якобы заложенной бомбе было эвакуировано здание Московского областного суда. В результате информация о бомбе не подтвердилась.