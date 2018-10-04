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Смертельный взрыв на Сортировке
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Смертельный взрыв на Сортировке 

Рамблер 46 минут назад
Ровно 30 лет назад, 4 октября 1988 года произошла одна из крупнейших техногенных катастроф в СССР — на станции «Свердловск — Сортировочный» взорвался железнодорожный состав, который перевозил тротил и гексоген.
Железнодорожный состав, перевозивший взрывчатые вещества (46,8 тонн тротила, 40 тонн гексогена) покатился под уклон и врезался в стоящий на путях товарный поезд с углём. В 02:33 по московскому времени произошёл взрыв, усугублённый близостью крупного склада горюче-смазочных материалов. Воронка на месте взрыва достигла диаметра 40 м и глубины 8 м, ударная волна распространилась на 10—15 километров.
В результате взрыва погибло 4 и было ранено около 500 человек. Большое число семей, проживавших в прилегающих районах частной застройки, остались без крова.
Событие в дальнейшем стало известно как «взрыв на Сортировке». После ликвидации последствий взрыва данный район стал местом массовой жилищной застройки, однако некоторые объекты жилой и нежилой инфраструктуры, превратившиеся после взрыва в руины, не восстанавливались. В частности Дом культуры железнодорожников, построенный в 1951 году, простоял в полуразрушенном и заброшенном виде 23 года, пока не был снесен осенью 2011 года.
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