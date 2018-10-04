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Землетрясение в Индонезии унесло 1424 жизни
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Число погибших в результате землетрясения в Индонезии выросло до 1424 

ТАСС 7 часов назад
Фото: Reuters
Число погибших в результате землетрясения и цунами на индонезийском острове Сулавеси выросло до 1424 человек, еще 113 числятся пропавшими без вести. Такие данные привел в четверг на брифинге официальный представитель национального Агентства по предотвращению стихийных бедствий Сутопо Нугрохо.
По его словам, "ранения получили более 2,5 тыс. местных жителей, свои дома вынуждены были покинуть свыше 70 тыс. человек".
Ранее сообщалось о 1407 погибших.
Землетрясение магнитудой 7,4 произошло 28 сентября, впоследствии было зафиксировано свыше 360 афтершоков. Сильные подземные толчки стали причиной возникновения цунами, высота волн во время которого составляла 3-5 метров. Однако Агентство метеорологии, климата и геофизики через 30 минут после первых толчков отменило угрозу цунами, поскольку приборы не сумели зафиксировать приближение стихии.
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