Упал и обгорел: под Костромой разбился вертолет

При крушении частного вертолета в Костромской области погибли все три человека, находившиеся на борту. Вертолет летел из Москвы в Плес. Обломки вертолета обнаружены спасатели возле деревни Вонышево. Они рассказали также, что воздушное судно обгорело.

В Костромской области потерпел крушение частный вертолет, который летел из Москвы в Плес, все три человека, находившиеся на борту, погибли, передает ФАН.

Авария произошла около деревни Вонышево, Солигаличского района. В МЧС сообщили, что личности погибших и принадлежность судна в настоящее время устанавливаются, передает НСН.

«Обломки вертолета обнаружены возле деревни Вонышево, воздушное судно обгорело», — сказал представитель МЧС.

О трагедии сотрудникам МЧС сообщила местная жительница, оказавшаяся свидетельницей падения машины.

Несколькими часами ранее в управлении МЧС по Иркутской области проинформировали об обнаружении пилота вертолета Robinson, который потерпел крушение 1 октября в Бодайбинском районе. По данным ведомства, подающий признаки жизни пилот был обнаружен командиром воздушного судна Ми-8 на склоне хребта.

Вертолет задел линию электропередачи и упал в реку Витим . Воздушное судно принадлежит местной золотодобывающей артели.

«Водолазы подняли тела пилота и автомеханика артели со дна Витима. Он летел на вертолете в качестве пассажира. Тела обезглавлены, так как при столкновении с ЛЭП кабину срезало проводом», — сообщили в МЧС.

В прошлом месяце на западе Чехии в городе Пльзене потерпел крушение частный вертолет, он упал на производственный комплекс. Об этом сообщал представитель управления пожарной охраны Петр Понцар.

По его данным, в результате крушения погибли четверо человек, из них трое мужчин и одна женщина. Все они находились на борту вертолета. Несмотря на своевременное прибытие скорой помощи, спасти их не удалось.

«Летевший низко над улицами Пльзеня малый частный вертолет Robinson R44, по словам свидетелей, после произведенного маневра неожиданно перевернулся в воздухе и упал на один из цехов производственного комплекса в южной части города», — рассказал Понцар.

Он также добавил, что после падения разлилось горючее из вертолета, однако пожар удалось предотвратить.

Чуть ранее в петербургском аэропорту Пулково самолет, следовавший рейсом Москва-Санкт-Петербург, по пути на стоянку зацепил крылом пожарный автомобиль. Об этом сообщалось на официальном сайте Северо-Западной транспортной прокуратуры.

В результате ЧП никто не пострадал, разлива топлива нет, аэропорт работал в штатном режиме. По факту происшествия Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку.

В начале сентября в аэропорту Сочи совершил жесткую посадку самолет Boeing авиакомпании Utair со 160 пассажирами на борту. После приземления самолет скатился со взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение.

Пассажиры загоревшегося самолета выбирались из лайнера по пояс в воде.

В результате жесткой посадки у воздушного судна разрушились стойки шасси и крыло, а также повреждена носовая часть.

При инциденте травмы получили 18 человек, пятеро из них были госпитализированы, в том числе трое детей. Скончался сотрудник аэропорта, помогавший спасать людей из горящего лайнера. Причиной смерти стал сердечный приступ.

В августе нынешнего года трое российских альпинистов и два члена экипажа погибли после жесткой посадки вертолета Ми-8 в горах Таджикистана, рассказывали в комитете по ЧС республики.

«Три российских альпиниста и два члена экипажа, граждане Таджикистана, погибли в результате жесткой посадки», — сообщили в ведомстве.

Там добавили, что шесть российских альпинистов, получивших тяжелые ранения, из райцентра Ляхш были срочно доставлены в Душанбе и госпитализированы.

Все началось с того, что 15 альпинистов и трое членов экипажа, совершившие восхождение на высочайшую вершину Таджикистана — пик Исмоили Сомони (это бывший пик Коммунизма высотой 7495 метров) — сели на борт вертолета Ми-8 для того, чтобы вернуться в базовый лагерь, расположенный в низовьях ледника Фортамбек.

В 14:30 по московскому времени вертолет совершил жесткую посадку на высоте 4,2 тысячи метров в горах Памира. В комитете по чрезвычайным ситуациям Таджикистана заявили, что сразу после происшествия связь с бортом прервалась.

Республиканские спасатели задействовали в операции по спасению пять вертолетов. Для эвакуации людей на место происшествия также вылетели два вертолета Ми-8 с российской военной базы.