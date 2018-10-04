В Москве мужчина открыл стрельбу

В Хорошевском районе Москвы мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета в ходе ссоры. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на столичное управление МВД.
"По предварительным данным, в одной из квартир д. 2 по ул. Гризодубовой произошел конфликт между мужчинами, которые употребляли спиртные напитки. В результате ссоры один из мужчин выстрели в своего оппонента из травматического оружия", — сообщили в ведомстве.
Стрелок был задержан правоохранителями. Пострадавший доставлен в больницу.