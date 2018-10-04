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Британца спасли из 40-летнего рабства в сарае
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Британца спасли из 40-летнего рабства в сарае 

Lenta.ru + ещё 2 4 октября 2018
Фото: GLAA
В английском графстве Камбрия спасли 58-летнего мужчину, которого десятилетиями удерживали в рабстве. Об этом сообщает Daily Mail.
По данным издания, британца освободили во время рейда, проведенного неподалеку от города Карлайл. Мужчину вызволили из разваливающегося маленького зеленого сарая, где он, вероятно, проживал в течение четырех десятков лет — со своего 18-летия. Вся имевшаяся в помещении обстановка — стул, телевизор, спальное место практически на полу и обогреватель.
В настоящее время жертву осматривают медики, специалисты также изучают его психическое состояние. По подозрению в рабовладении арестован 79-летний британец.
В августе сообщалось об освобождении в Индонезии девушки, которая провела в заточении в пещере 15 лет. Ее похитил 83-летний деревенский шаман.
Весной стало известно об аресте в префектуре Хиого японца, который удерживал своего психически больного сына в клетке. Отмечалось, что мужчина начал сажать сына в самодельную клетку, когда тому было 16 лет.
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