Полицейские лошади погибли из-за мошенников

Следователи отомстят за издевательства над полицейскими лошадьми

Следственный комитет возбудил уголовное дело о хищении средств, предназначавшихся для содержания полицейских лошадей в Саратове . Об этом в понедельник, 8 октября, сообщается в ТамТам-канале ведомства.

По версии следствия, в марте 2017 года управление МВД России по Саратову заключило государственный контракт с индивидуальным предпринимателем на выполнение работ по уходу за служебными лошадьми. Каждый месяц в бухгалтерию УМВД предоставлялись недостоверные акты выполненных работ.

«На расчетный счет предпринимателя было перечислено более 270 тысяч рублей. В действительности предусмотренные контрактом работы по уходу за лошадьми в полном объеме не выполнялись», — рассказали в СКР.

Следователи возбудили уголовное дело и теперь, как отмечается в сообщении, «мошенники ответят за издевательства над полицейскими лошадьми».

О том, что ведомственные лошади кавалерийского полка голодают, ранее сообщал портал «Саратов 24». Зоозащитники выяснили, что животные находятся в одном помещении уже несколько месяцев, они не гуляют, за ними не убирают.

22 сентября журналист Елена Налимова написала в соцсети «ВКонтакте», что изначально на ипподроме находилось 22 лошади, позднее одна из них умерла. По ее словам, волонтеры несколько раз привозили лошадям корм, причем сначала с его передачей проблем не было, но затем в ведомственную конюшню перестали пускать посторонних. 6 октября РИА Новости сообщали о смерти еще одной лошади.

В ходе проверки сообщений об истощении полицейских лошадей саратовская прокуратура выявила нарушения ветеринарного законодательства, а также законодательства о контрактной системе при заключении договоров поставки кормов для кормления служебных животных.