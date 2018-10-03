Вертолет с пассажирами упал в Костромской области

Вертолет с пассажирами на борту упал в Костромской области

Вертолет, на борту которого, по предварительным данным, находились 2-3 человека, упал вблизи деревни Вонышево Костромской области . Об этом ТАСС сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Солигаличского района Костромской области. "Вертолет упал в полутора-двух км от Вонышево, в районе нежилой деревни. Вертолет, предположительно, из Вологодской или Архангельской областей, конкретно точно пока неизвестно. Весь день они крутились и хотели сесть", — сказала собеседница агентства. По информации ЕДДС Солигаличского района, на данный момент к месту происшествия выехали правоохранители и пожарные.