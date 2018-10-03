Названо число погибших при аварии вертолёта под Костромой

На месте крушения вертолёта близ деревни Вонышево Солигалического района Костромской области найдены тела троих погибших.
«На месте крушения обнаружены тела троих человек, детей среди них нет. Сейчас выясняется, кому принадлежал вертолёт, откуда и куда он летел», — приводит Интерфакс сообщение пресс-службы регионального управления МЧС.
По данным источника, частный вертолёт выполнял полет по маршруту Хелипорт-Москва — Плёс.
Ранее сообщалось, что в Солигаличском районе Костромской области упал вертолёт.