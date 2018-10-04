12-летнюю россиянку задержали за каннибализм 

12-летняя девочка могла принимать участие в убийстве, расчленении и поедании жителя Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба местного управления Следственного комитета.
Накануне СМИ сообщили об убийстве в поселке Новинка 21-летнего молодого человека. По их данным, погибший был лишен рук и головы, которая была найдена в печи его дома. Кроме того, с тела молодого человека в области груди и живота была срезана плоть.
По подозрению в совершении преступления были задержаны 22-летний мужчина и 12-летняя девочка. По версии следователей, жертва и подозреваемые познакомились в одном из кафе Санкт-Петербурга. Несколько дней подозреваемые прожили в доме жертвы, а в ночь на среду между молодыми людьми произошел конфликт. В результате один убил другого, после чего частично расчленил труп.
Следствие подозревает, что в убийстве могла принимать участие и девочка. Кроме того, подозреваемые могли съесть фрагменты тела убитого. Ленинградское управление СК возбудило уголовное дело по статье «Убийство».