Сбежала из дворца: жена Захарченко покинула страну

Почему гражданская жена полковника Захарченко уехала из России‍

Сожительница и мать ребенка экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко Марина Семынина на прошлой неделе вместе с дочерью уехала в США, заявил ее адвокат Александр Карабанов

В то же время источник, близкий к семье Захарченко, заявил РИА «Новости» , что Семынина улетела в Англию 28 сентября, взяв билет до аэропорта «Хитроу».

Сама Марина Семынина не стала раскрывать подробности своего местонахождения.

«Я что, невыездная, что ли? Я не буду это комментировать. Я там, где и была», — заявила женщина агентству.

Как сказал Карабанов, гражданская жена «полковника-миллиардера» покинула Россию после того, как ей вернули заграничный паспорт. Свой срочный отъезд она объяснила тем, что «в России ей находиться опасно».

«Действительно, могу подтвердить, что Марина Семынина покинула страну. Связано это с неоднократными обысками в ее квартире, в ходе которых были изъяты документы женщины, а также документы их с Захарченко ребенка. Многие ее личные активы были арестованы, а загранпаспорт на время изъят. Поэтому, как только появилась возможность, она сразу уехала.

Причем оставаться за границей Семынина планирует, пока ситуация не стабилизируется — то есть неограниченное количество времени».

По решению следствия, сейчас на квартиру Марины Семыниной Никулинским судом наложен арест. Она пытается отстоять свое право на имущество, утверждая, что эту квартиру ей купили ее собственные родители в 2007 году. Вторая квартира, которая записана на общую с экс-офицером дочь, была подарена девочке дедушкой — Виктором Захарченко , который сейчас также арестован по делу о растрате.

После ареста Захарченко Семынина активно пыталась вернуть свое имущество через суд. Адвокат Карабанов ранее говорил «Газете.Ru» , что через его подопечную якобы оказывается давление на «полковника-миллиардера».

«В деле Семыниной приставы явно злоупотребляют своими служебными полномочиями. В частности, угрожают женщине тем, что они готовы ограничить ее выезд из РФ, ссылаясь на то, что она якобы не хочет добровольно вернуть им имущество (в виде двух автомобилей), которое ранее было передано на ответственное хранение. Хотя Семынина никаких действий не предпринимает, автомобили стоят в известных адресах и следствию ничего не мешает эти автомобили изъять. Мы также расцениваем это как элемент морального давления на Захарченко», — сказал Карабанов.

Юрист также отметил, что Семынина решила покинуть родину после задержания доверенного лица ее супруга Виктора Белевцова и бизнесмена Валерия Маркелова, так как она опасается за свою жизнь и не хочет уголовного преследования.

Накануне «дело полковника-миллиардера» получило новый оборот: Басманный суд Москвы поместил под арест до 1 декабря 2018 года предпринимателя Валерия Маркелова по обвинению в передаче взятки Дмитрию Захарченко.

По данным следствия, Маркелов передал экс-полковнику Захарченко взятку в размере 2 млрд рублей от других людей, которые пока официально значатся как неустановленные. Оперативники полагают, что большая часть средств, обнаруженных в квартире Захарченко, была получена именно от них.

Помимо Маркелова, в деле Захарченко появились и другие новые фигуранты: его «доверенное лицо» — адвокат Виктор Белевцов, он также был помещен под стражу 2 октября, и член совета директоров банка «Новое время» Иван Станкевич . Последний, по данным СМИ, сейчас скрывается за границей.

Сам Захарченко был арестован в сентябре 2016 года. Его обвиняют в получении взятки, злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствовании осуществлению правосудия.

В ходе расследования по делу Захарченко следователи обнаружили у офицера и членов его семьи 13 квартир, 14 машиномест в элитных районах Москвы, а также четыре автомобиля, слиток золота весом 500 грамм, часы Rolex и драгоценности. Как сообщили в СК России, более 9 млрд рублей, которые были найдены при обысках в квартирах Захарченко и его родственников, 12 июля перечислили на счет федерального Казначейства