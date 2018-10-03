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В Судане столкнулись два военных самолета
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В Судане столкнулись два военных самолета — Ан-26 и Ан-32 

Вести.Ru + ещё 7 6 часов назад
Фото: Twitter/Sudan Defence Force
В аэропорту Хартума сегодня, 3 октября, столкнулись Ан-26 и Ан-32. Крушение произошло на взлетно-посадочной полосе, когда один из самолетов после приземления нагнал второе воздушное судно и врезался ему в хвост.
По сообщениям местной прессы, крушение не привело к человеческим жертвам, однако взлетно-посадочная полоса закрыта, и в настоящее время на ней устраняются последствия аварии.
Самолеты оказались сильно повреждены: эксперты, успевшие прокомментировать крушение, единогласно утверждают, что разбитый воздушный транспорт восстановлению не подлежит.
Оба самолета использовались для аэросъемки и грузовых перевозок. Известно, что суданские военно-воздушные силы имели ранее в своем составе восемь Ан-26 и шесть Ан-32.
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