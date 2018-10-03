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Массовая драка цыганок на Украине попала на видео
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Массовая драка цыганок на Украине попала на видео 

ТК «Звезда» + ещё 2 2 часа назад
Никто из прохожих так и не решив шился подойти к разбушевавшимся женщинам и разнять драку.
На Украине, в городе Кременчуг, цыганки устроили массовую драку из-за орехов.
Потасовку снял на видео выложил в соцсети один из очевидцев конфликта.
На кадрах видно, как женщины агрессивно таскают друг друга за волосы, бьют по рукам и другим частям тела и сыплют в адрес друг друга оскорблениями. Во время драки у одной из участниц даже слетела обувь.
Тем не менее, никто не осмелился разнять женщин и поспособствовать разрешению конфликта. Прохожие лишь наблюдали за дракой в стороне.
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