Массовая драка цыганок на Украине попала на видео

Никто из прохожих так и не решив шился подойти к разбушевавшимся женщинам и разнять драку.

Потасовку снял на видео выложил в соцсети один из очевидцев конфликта.

На кадрах видно, как женщины агрессивно таскают друг друга за волосы, бьют по рукам и другим частям тела и сыплют в адрес друг друга оскорблениями. Во время драки у одной из участниц даже слетела обувь.

Тем не менее, никто не осмелился разнять женщин и поспособствовать разрешению конфликта. Прохожие лишь наблюдали за дракой в стороне.