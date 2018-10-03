Ещё
Жена Захарченко эмигрировала в США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Источник: гражданская супруга полковника Захарченко эмигрировала в США 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Гражданская жена бывшего замначальника управления "Т" ГУЭБиПК МВД России Дмитрия Захарченко Марина Семынина эмигрировала в США. Об этом сообщил в среду ТАСС источник в ее окружении.
"После задержания и ареста доверенного лица Захарченко [бывшего адвоката Виктора Белевцова] гражданская жена подсудимого Марина Семынина покинула пределы России и эмигрировала в Америку", — сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось о задержании совладельца компании-подрядчика РДЖ "1520" Валерия Маркелова и экс-адвоката Белевцова по делу о взятках полковнику Захарченко. По данным следствия, Маркелов в течение 10 лет передал ему в общей сложности 2 млрд рублей. Белевцов выполнял различные поручения при передаче денег. Во вторник Басманный суд арестовал задержанных до 1 декабря.
>> Как полковник Захарченко «заработал» 2 млрд
Полковник МВД Дмитрий Захарченко обвиняется в коррупции. Он был задержан и арестован в сентябре 2016 года. Дело Захарченко получило широкий общественный резонанс, в том числе после обнародования данных, что при обыске у него в квартирах обнаружили рекордную сумму денег — около 9 млрд рублей в разной валюте. Все эти деньги вместе с имуществом в виде квартир, машино-мест и автомобилей по требованию Генпрокуратуры обращены в доход государства.
ТАСС: последние новости
Пострадавший от пыток в колониях Ярославля Макаров выйдет на свободу 2 октября Источник: ФСБ провела оперативные мероприятия в минсоцполитики Красноярского края Информации о россиянах на борту терпящего бедствие парома под флагом Литвы не поступало
Комментарии36
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лондон пугает Москву272
Россиянам утвердили 10 дней выходных38
Ведущая оскорбила гостя и попыталась выгнать из студии1243
Instagram рухнул11
Пока вы спали: Кто станет новым главой ДНР7
Видео
00:29
Родные поделят роскошное наследство Карцева
Шоу-бизнес
05:01
Пугачева поставила на место дерзкого Баскова
Шоу-бизнес
00:40
Лондон пугает Москву
Политика Статьи
05:14
Трампа обвинили в ужасном преступлении
В мире Статьи
01:43
Пока вы спали: Кто станет новым главой ДНР
Общество
00:51
Россиянам утвердили 10 дней выходных
Общество
00:57
HP сделала кожаный ноутбук-трансформер
Гаджеты Наука и техника
01:34
СК заинтересовался Монеточкой и Noize MC
Шоу-бизнес
05:46
Путин решил смягчить статью об экстремизме
Политика
00:49
С-300 доставили на авиабазу Хмеймим
Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение