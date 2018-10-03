Жена Захарченко эмигрировала в США

Гражданская жена бывшего замначальника управления "Т" ГУЭБиПК МВД России Дмитрия Захарченко Марина Семынина эмигрировала в США. Об этом сообщил в среду ТАСС источник в ее окружении.
"После задержания и ареста доверенного лица Захарченко [бывшего адвоката Виктора Белевцова] гражданская жена подсудимого Марина Семынина покинула пределы России и эмигрировала в Америку", — сказал собеседник агентства.
Ранее сообщалось о задержании совладельца компании-подрядчика РДЖ "1520" Валерия Маркелова и экс-адвоката Белевцова по делу о взятках полковнику Захарченко. По данным следствия, Маркелов в течение 10 лет передал ему в общей сложности 2 млрд рублей. Белевцов выполнял различные поручения при передаче денег. Во вторник Басманный суд арестовал задержанных до 1 декабря.
Полковник МВД Дмитрий Захарченко обвиняется в коррупции. Он был задержан и арестован в сентябре 2016 года. Дело Захарченко получило широкий общественный резонанс, в том числе после обнародования данных, что при обыске у него в квартирах обнаружили рекордную сумму денег — около 9 млрд рублей в разной валюте. Все эти деньги вместе с имуществом в виде квартир, машино-мест и автомобилей по требованию Генпрокуратуры обращены в доход государства.