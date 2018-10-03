Жена Захарченко эмигрировала в США

Источник: гражданская супруга полковника Захарченко эмигрировала в США

"После задержания и ареста доверенного лица Захарченко [бывшего адвоката Виктора Белевцова] гражданская жена подсудимого Марина Семынина покинула пределы России и эмигрировала в Америку", — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось о задержании совладельца компании-подрядчика РДЖ "1520" Валерия Маркелова и экс-адвоката Белевцова по делу о взятках полковнику Захарченко. По данным следствия, Маркелов в течение 10 лет передал ему в общей сложности 2 млрд рублей. Белевцов выполнял различные поручения при передаче денег. Во вторник Басманный суд арестовал задержанных до 1 декабря.