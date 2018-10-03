В Петербурге отец зарубил топором 11-летнего сына

"Из материалов уголовного дела следует, что 2 октября 2018 года подозреваемый, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, находясь в квартире одного из домов по Нарвскому проспекту, по неустановленным в настоящее время мотивам совершил убийство своего 11-летнего сына, нанеся ему множественные удары топором по голове", — говорится в сообщении.

Следственным отделом по Адмиралтейскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу в отношении 43-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии".

Следователи совместно с сотрудниками регионального главка МВД изобличили и задержали мужчину. Сейчас, по данным следствия, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения и предъявлении обвинения.

Следователи намерены установить причины и условия происшествия: с участием следователей-криминалистов и специалиста в области судебной медицины проводят осмотр места происшествия, назначают необходимые экспертизы.