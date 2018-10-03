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В Петербурге отец зарубил топором 11-летнего сына
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«Гордая сепаратистка» взбесила украинцев
«Гордая сепаратистка» взбесила украинцев

В Петербурге отец зарубил топором 11-летнего сына 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Фото: Следственный Комитет Российской Федерации
Житель Санкт-Петербурга задержан по подозрению в убийстве собственного 11-летнего сына ударами топора по голове, сообщает в среду следственный комитет России.
"Из материалов уголовного дела следует, что 2 октября 2018 года подозреваемый, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, находясь в квартире одного из домов по Нарвскому проспекту, по неустановленным в настоящее время мотивам совершил убийство своего 11-летнего сына, нанеся ему множественные удары топором по голове", — говорится в сообщении.
Следственным отделом по Адмиралтейскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу в отношении 43-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ "Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии".
Следователи совместно с сотрудниками регионального главка МВД изобличили и задержали мужчину. Сейчас, по данным следствия, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения и предъявлении обвинения.
Следователи намерены установить причины и условия происшествия: с участием следователей-криминалистов и специалиста в области судебной медицины проводят осмотр места происшествия, назначают необходимые экспертизы.
"Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководства главного следственного управления следственного комитета России по Санкт-Петербургу", — отмечает СК.
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