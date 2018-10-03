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Пожирающая мозг амеба из бассейна убила купальщика
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Пожирающая мозг амеба из бассейна убила купальщика 

Lenta.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: GoFundMe / The Fabrizio Stabile Foundation
Американец умер после посещения волнового бассейна из-за заражения смертоносной амебой. Об этом сообщил информационный портал San Antonio Current.
Увлекавшийся серфингом 29-летний Фабрицио Стабиле (Fabrizio Stabile) посетил волновой бассейн в городе в городе Уэйко, штат Техас, в середине сентября. Вскоре после купания у мужчины началась сильная головная боль, от которой не помогали таблетки. Голова болела так сильно, что он даже не мог разборчиво говорить.
Врачи диагностировали Стабиле бактериальный менингит, но лечение от него не помогало. Тогда американцу сделали анализы и выяснили, что он страдает от первичного амебного менингоэнцефалита, смертность при котором составляет 98 процентов. Спустя несколько дней мужчина скончался.
После смерти мужчины бассейн был закрыт, а воду направили на лабораторную экспертизу. О других случаях заражения амебой посетителями бассейна не сообщалось.
Первичный амебный менингоэнцефалит — очень редкое заболевание, вызываемого амебами вида Heглepия Фoулepa (Naegleria fowleri). Эти одноклеточные попадают в организм человека, как правило, через нос при купании в грязной воде и буквально пожирают головной мозг. За последние 55 лет в США диагностировали всего 143 случая заражения первичным амебным менингоэнцефалитом.
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