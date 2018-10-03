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Названа причина взрыва газа в дагестанской школе
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МЧС назвало причину взрыва газа в дагестанской школе 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Фото: ГУ МЧС по Республике Дагестан
Причиной взрыва газовоздушной смеси в дагестанской школе, при котором пострадали пять подростков, стала утечка из газопровода, сообщает МЧС России.
По данным ГУ МЧС по региону, во вторник вечером пять подростков были госпитализированы после взрыва в спортивном зале школы в Левашинском районе Дагестана. СУСК России по республике сообщил, что произошел взрыв "неизвестной смеси" в тренерской комнате спортзала в селе Эбдалая. По сведениям источника РИА Новости в экстренных службах региона, взорвалась газовоздушная смесь из-за искры при подключении электронных весов.
"В результате утечки из газопровода произошел взрыв газовоздушной смеси без последующего возгорания", — говорится в сообщении.
По данным МЧС РФ, утром в среду запланировано проведение консилиума врачей для определения возможности и необходимости проведения санитарно-авиационной эвакуации пострадавших. К ликвидации последствий ЧП привлекались 32 человека и 10 единиц техники.
По данным регионального минздрава, пострадавшие получили крайне тяжелые ожоги: от 60 до 90% площади поверхности тела.
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