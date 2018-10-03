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Актера из «Глухаря» заподозрили в педофилии
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Актера из «Глухаря» заподозрили в педофилии 

Рамблер 1 час назад
Фото: кадр из сериала "Глухарь-3" (2010)
Актера Михаила Фатеева задержали по подозрению в педофилии. Об этом стало известно Mash.
По информации Telegram-канала, родные 14-летного подростка заявили в полицию на артиста из-за допущенных им неподобающих действий.
По их словам, Фатеев познакомился с ребенком в метро, где мальчик занимался раздачей газет. Актер предложил помочь ему c работой, для чего дал номер своего телефона. Однако, когда подросток написал Фатееву, тот стал слать ему свои обнаженные снимки.
Молодой человек тут же рассказал об этом родным, которые обратились в правоохранительные органы. По данным канала, актер уже был обвинен в преступлениях, предусмотренных статьями Уголовного кодекса «Педофилия» и «Незаконное распространение порнографических материалов».
44-летний Михаил Фатеев известен ролями в таких фильмах и сериалах, как «Марш Турецкого», «Тайный знак», «Андерсен. Жизнь без любви», «Офицеры», «Диверсант 2: Конец войны», «Чемпион», «Глухарь-3» и «Метро».
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