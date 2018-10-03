Актера из «Глухаря» заподозрили в педофилии

Актера Михаила Фатеева задержали по подозрению в педофилии. Об этом стало известно Mash.

По информации Telegram-канала, родные 14-летного подростка заявили в полицию на артиста из-за допущенных им неподобающих действий.

По их словам, Фатеев познакомился с ребенком в метро, где мальчик занимался раздачей газет. Актер предложил помочь ему c работой, для чего дал номер своего телефона. Однако, когда подросток написал Фатееву, тот стал слать ему свои обнаженные снимки.

Молодой человек тут же рассказал об этом родным, которые обратились в правоохранительные органы . По данным канала, актер уже был обвинен в преступлениях, предусмотренных статьями Уголовного кодекса «Педофилия» и «Незаконное распространение порнографических материалов».

44-летний Михаил Фатеев известен ролями в таких фильмах и сериалах, как «Марш Турецкого», «Тайный знак», «Андерсен. Жизнь без любви», «Офицеры», «Диверсант 2: Конец войны», «Чемпион», «Глухарь-3» и «Метро».