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Младенец пролетел пять этажей и выжил
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Новорожденная девочка пролетела пять этажей и выжила 

Lenta.ru + ещё 2 8 часов назад
Фото: Daily Mail / YouTube
В Таиланде новорожденная девочка пережила падение из окна пятого этажа благодаря банановым листьям. Как сообщило издание Daily Mail, они смягчили приземление.
Инцидент произошел в провинции Самутпракан в понедельник, 1 октября. Местные жители услышали детский плач из банановых зарослей за домом и перелезли через забор. Там они обнаружили новорожденную девочку с необрезанной пуповиной. Она лежала на земле в окружении поломанных банановых листьев, спасших ее от смерти. Ребенок не пострадал и отделался несколькими царапинами и укусами комаров, живущих в зарослях.
Полиция считает, что ребенка выкинула из окна его мать. Соседи рассказали, что в комнате, окно которой выходило к зарослям, жила беременная юная девушка. Сотрудники полиции разыскивают мать, ей могут быть предъявлены обвинения в покушении на убийство.
Ребенка доставили в больницу, его жизни ничего не угрожает.
В конце сентября сообщалось о китайцах, поймавших выпавшую с четвертого этажа девочку и переломавших руки. Мужчины получили выплату от государства и благодарность от матери ребенка.
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