Москвич уснул с сигаретой и пожалел

Уснувший с непотушенной сигаретой москвич получил ожоги паха

Мужчина на востоке столицы получил ожоги различной степени тяжести непотушенной сигареты, сообщает Агентство "Москва"

Инцидент произошел в доме 37 на бульваре Маршала Рокоссовского. 36-летний москвич, находясь в нетрезвом состоянии, закурил и уснул с непотушенной сигаретой в руке. Проснулся он от того, что у него загорелись штаны. Об этом он сам рассказал полицейским.

Пострадавшего госпитализировали. Врачи диагностировали у него ожоги паховой области и бедер I, II и III степеней. Всего у мужчины обожжено 10 процентов поверхности тела.