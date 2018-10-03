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Москвич уснул с сигаретой и пожалел
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Уснувший с непотушенной сигаретой москвич получил ожоги паха 

Москва24 + ещё 1 4 часа назад
Фото: depositphotos.com
Мужчина на востоке столицы получил ожоги различной степени тяжести непотушенной сигареты, сообщает Агентство "Москва".
Инцидент произошел в доме 37 на бульваре Маршала Рокоссовского. 36-летний москвич, находясь в нетрезвом состоянии, закурил и уснул с непотушенной сигаретой в руке. Проснулся он от того, что у него загорелись штаны. Об этом он сам рассказал полицейским.
Пострадавшего госпитализировали. Врачи диагностировали у него ожоги паховой области и бедер I, II и III степеней. Всего у мужчины обожжено 10 процентов поверхности тела.
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