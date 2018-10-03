В Лондоне стеклянная панель раздавила прохожего

Стеклянная панель, упавшая с небоскрёба в центре Лондона, раздавила мужчину. Помещение пентхауса не было заселено. Полиция выясняет причины случившегося.

«Водитель автобуса Мик Феррис проходил возле здания пентхауса в момент, когда с 27-го этажа выпала стеклянная панель. Мужчина погиб на месте», — передаёт «360».

Ранее News.ru писал о том, что в Москве на станции «Крымская» Московского центрального кольца упал лифт с пассажирами. ЧП произошло вечером 2 октября.

В кабине находились 10 человек. Лифт начал подниматься с первого этажа, затем дернулся, полетел вниз и просел на один метр под платформу.