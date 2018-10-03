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В Лондоне стеклянная панель раздавила прохожего
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В Лондоне стеклянная панель раздавила прохожего 

News.ru + ещё 14 9 часов назад
Фото: Vickie Flores/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Стеклянная панель, упавшая с небоскрёба в центре Лондона, раздавила мужчину. Помещение пентхауса не было заселено. Полиция выясняет причины случившегося.
«Водитель автобуса Мик Феррис проходил возле здания пентхауса в момент, когда с 27-го этажа выпала стеклянная панель. Мужчина погиб на месте», — передаёт «360».
Ранее News.ru писал о том, что в Москве на станции «Крымская» Московского центрального кольца упал лифт с пассажирами. ЧП произошло вечером 2 октября.
В кабине находились 10 человек. Лифт начал подниматься с первого этажа, затем дернулся, полетел вниз и просел на один метр под платформу.
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