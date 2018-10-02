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В Москве электричка сбила мужчину
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В Москве электричка сбила мужчину 

РИА Новости + ещё 7 19 часов назад
Фото: РИА Новости
Мужчина получил травму, переходя железнодорожные пути перед приближающимся электропоездом на станции Нижние котлы в Москве, сообщила пресс-служба УТ МВД России по ЦФО.
"По предварительной информации, на станции Нижние котлы травмирован мужчина, переходивший железнодорожные пути перед приближающимся электропоездом сообщением аэропорт Домодедово-Москва", — говорится в сообщении.
Отмечается, что на место происшествия прибыла карета скорой медицинской помощи, которая забрала пострадавшего и доставила в больницу. Сотрудники транспортной полиции выясняют обстоятельства инцидента.
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