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Найдено новое фото «отравителя Скрипалей»
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Фото «отравителя Скрипаля» нашли на доске почета военного университета 

Lenta.ru + ещё 1 39 минут назад
Фото: globallookpress.com
Интернет-пользователи обнаружили фотографию Анатолия Чепиги на доске «выпускников-героев» Дальневосточного высшего общевойскового командного училища им. Рокоссовского. Фотографии стенда были опубликованы в альбоме одного из пользователей «Одноклассников» под названием «ДВОКУ 92 — 25 лет в строю». Первыми на снимки обратили внимание пользователи имиджборда «Двач».
S6g65 / YouTube
Кроме того, на следующей фотографии альбома запечатлена группа людей на фоне стелы с выбитыми именами Героев Советского Союза и России. В списке героев России есть и Анатолий Чепига.
По мнению британских СМИ, именно Чепига скрывался под именем Руслана Боширова, подозреваемого в попытке отравления Сергея Скрипаля.
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