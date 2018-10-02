Найдено новое фото «отравителя Скрипалей»

Фото «отравителя Скрипаля» нашли на доске почета военного университета

Интернет-пользователи обнаружили фотографию Анатолия Чепиги на доске «выпускников-героев» Дальневосточного высшего общевойскового командного училища им. Рокоссовского. Фотографии стенда были опубликованы в альбоме одного из пользователей «Одноклассников» под названием «ДВОКУ 92 — 25 лет в строю». Первыми на снимки обратили внимание пользователи имиджборда «Двач».

S6g65 / YouTube

Кроме того, на следующей фотографии альбома запечатлена группа людей на фоне стелы с выбитыми именами Героев Советского Союза и России. В списке героев России есть и Анатолий Чепига.