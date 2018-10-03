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В Пентагон пришли две посылки с ядом
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В Пентагон пришли две посылки с ядом 

ТК «Звезда» + ещё 18 58 минут назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
Отправления с ядовитым веществом предназначались министру обороны США Джеймсу Мэттису и руководителю военно-морских операций ВМС США адмиралу Джону Ричардсону.
В штаб-квартиру Министерства обороны США, известную, как Пентагон, прислали как минимум две посылки, в которых содержался яд рицин. Отправления с белым порошком предназначались главе Пентагоне Джеймсу Мэттису и руководителю военно-морских операций ВМС США адмиралу Джону Ричардсону. Об этом пишет Fox News.
Посылки не дошли до самой штаб-квартиры, а были задержаны ее почтовой службой в здании сортировочного отделения, расположенного по соседству. В ходе проверки, которой подвергаются все отправления, идущие в Пентагон, в письмах был обнаружен ядовитый порошок.
Его экспертизой занялась ФБР с целью обнаружения отправителя писем. При этом все другие письма, доставленные в тот же день, 1 октября, на сортировку, отправлены на карантин. Это сделано для того, чтобы обезопасить сотрудников Пентагона.
Рицин — яд растительного происхождения, который может быть выпущен в различных формах. В форме очищенного белого порошка он смертельно опасен.
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