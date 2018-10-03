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Посылка для Пентагона содержала смертельный яд
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CBS: посылка для Пентагона содержала смертельный яд 

Газета.Ru + ещё 36 56 минут назад
Фото: Reuters
Подозрительная посылка для высокопоставленных чиновников Пентагона, которую перехватили спецслужбы США, содержала смертельный яд рицин. Об этом сообщает телеканал CBS News со ссылкой на первый тест, который дал положительный результат.
В понедельник, 1 октября, направленные в Пентагон подозрительные конверты, адресованные главе Пентагона Джеймсу Мэттису и руководителю военно-морских операций ВМС США адмиралу Джону Ричардсону, были изъяты во время предварительного досмотра почты. Отмечалось, что они не попали на территорию Пентагона.
Помимо этого, в тот же день было перехвачено подозрительное письмо, адресованное президенту США Дональду Трампу. Его также успели забрать спецслужбы, поэтому письмо не попало непосредственно в Белый дом. Ранее телеканал сообщал, что подозрительное письмо Трампу расследует секретная служба США.
В настоящее время следователи пытаются выяснить, кто именно направил посылки, говорится в материале. Почтовый центр Пентагона находится на карантине, сообщает CBS.
Письмо, адресованное главе Пентагона Джеймсу Мэттису, который в настоящее время находится за пределами США, также содержало карточку размером пять на восемь сантиметров с надписью, однако содержание послания обнародовано не было. Телеканал отмечает, что яд рицин может вызвать смерть в течение 36-72 часов и может быть изготовлен только умышленно.
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