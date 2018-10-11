У безработного похитили автомобиль за 7 млн рублей

Автомобиль стоимостью 7 млн рублей похитили у безработного в Москве

Возбуждено уголовное дело по пункту "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ — "Кража в особо крупном размере".

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