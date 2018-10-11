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У безработного похитили автомобиль за 7 млн рублей
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Автомобиль стоимостью 7 млн рублей похитили у безработного в Москве 

ТАСС + ещё 45 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Неизвестный угнал автомобиль стоимостью 7 млн рублей у безработного на юго-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главка столичной полиции.
"Инцидент произошел 10 октября вечером. В полицию обратился мужчина 1973 года рождения, неработающий. Он заявил об угоне автомобиля Lexus LX750, который был похищен из гаража, находившегося по адресу: улица Гарибальди, дом 29, корп. 2, стр. 3", — сказали в главке.
Возбуждено уголовное дело по пункту "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ — "Кража в особо крупном размере".
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