У безработного похитили автомобиль за 7 млн рублей

Неизвестный угнал автомобиль стоимостью 7 млн рублей у безработного на юго-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главка столичной полиции.
"Инцидент произошел 10 октября вечером. В полицию обратился мужчина 1973 года рождения, неработающий. Он заявил об угоне автомобиля Lexus LX750, который был похищен из гаража, находившегося по адресу: улица Гарибальди, дом 29, корп. 2, стр. 3", — сказали в главке.
Возбуждено уголовное дело по пункту "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ — "Кража в особо крупном размере".