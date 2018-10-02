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Пожар в Челнах локализовали
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В Набережных Челнах потушили пожар на складе 

РИА Новости + ещё 6 3 часа назад
Фото: МЧС России
Пожарные ликвидировали пожар в складских помещениях в Набережных Челнах, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Сообщение о горении двух складов на общей площади 1100 квадратных метров ООО "Челны Бампер" в Набережных Челнах поступило в 14:02 по Москве. Пожар был локализован в 15:49.
"Ликвидация пожара в 16:40. Предварительная площадь пожара составляет 1100 квадратных метров. К ликвидации последствий происшествия привлечены: 118 человек, 33 единицы техники, в том числе от МЧС России 54 человека, 15 единиц техники. По предварительным данным пострадавших нет", — сказал собеседник агентства.
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