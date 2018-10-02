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Обвиненного в педофилии атамана отпустили из СИЗО
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Обвиненного в развращении юных казаков атамана отпустили из СИЗО 

Lenta.ru 8 часов назад
Фото: Крымское Казачество
Верховный суд республики Крым отменил приговор в отношении осужденного за педофилию казачьего атамана Анатолия Кусливого и вернул дело прокурору для устранения недостатков. Об этом во вторник, 2 октября, «Ленте.ру» сообщили в Верховном суде республики.
«Анатолий Кусливый был освобожден из под стражи в зале суда, мера пресечения ему изменена на подписку о невыезде и надлежащем поведении», — сообщили в суде.
Фактически это означает, что рассмотрение уголовного дела начнется с самого начала.
Атаман Ялтинского казачьего куреня Анатолий Кусливый был задержан 16 апреля 2016 года по обвинению в педофилии. Как было установлено, в 2005 году он создал в пригороде Симферополя частную школу-интернат «Крымский казачий кадетский корпус», и вскоре после этого, по версии следствия, стал вступать с младшими воспитанниками в интимную связь. В декабре 2016 года уголовное дело было передано в суд, а в феврале 2018 — оглашен приговор.
Симферопольский районный суд Республики Крым, изучив материалы предварительного следствия, признал Кусливого виновным в совершении двух эпизодов насильственных действий сексуального характера в отношении малолетних, шести эпизодов развратных действий в отношении лиц, не достигших 14-летнего возраста, и еще одного эпизода развратных действий в отношении лица, которому исполнилось 14, но не исполнилось 16 лет. Всего в деле фигурируют восемь пострадавших детей, большинство преступлений было совершено до февраля 2014 года.
В феврале 2018 года 60-летний атаман был осужден на пять лет лишения свободы в колонии строго режима. Первая апелляционная инстанция оставила приговор в силе, но Верховный суд республики принял иное решение, вернув дело прокурору для устранения препятствий, мешающих вынесению справедливого приговора.
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