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Башкиры устроили массовую драку с чеченцами
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Башкиры вступились за продавщицу шаурмы и устроили массовую драку с чеченцами 

Lenta.ru + ещё 4 9 часов назад
Фото: PROUFU_ru / Youtube
В селе Темясово Баймакского района Башкортостана произошла массовая драка с участием местных жителей и выходцев из Чечни. Об этом сообщает «Медиакорсеть».
Конфликт произошел между чеченскими рабочими, приехавшими на разработку одного из промышленных карьеров, и жителями села. Причиной стало вызывающее поведение приезжих по отношению к продавщице шаурмы.
«Они уже не впервые так ведут себя с местными девушками, пристают к ним, когда выпьют. В тот вечер они пришли в киоск по продаже шаурмы, выпили пиво. Этим же пивом брызгали в продавщицу, потом тыкали в нее шаурмой. Девушка расплакалась и позвонила брату», — рассказал первый заместитель председателя общественной организации «Башкорт» Руслан Габбасов.
По его словам, после звонка девушки сельчане поехали к месту жительства чеченцев, где десять рабочих уже ждали их с ножами и топорами. Завязалась массовая драка, местные подожгли бытовки и машину рабочих. В результате пострадали два местных жителя, один из которых госпитализирован с ножевым ранением в тяжелом состоянии.
По данным МВД республики, все участники драки доставлены в полицию. Против рабочего из Чечни возбуждено уголовное дело за причинение тяжкого вреда здоровью, одного из местных жителей обвинили в умышленном уничтожении имущества.
В ночь после драки жители села и окрестных районов собрались у отделения полиции в Баймаке и требовали отпустить башкиров, а также выдать им зачинщиков драки. Очевидцы утверждают, что им удалось добиться освобождения жителей Темясово. Члены «Башкорта» и других общественных организаций считают, что это национальный конфликт. Активисты настаивают на том, чтобы глава района и начальник полиции, допустившие конфликт, ушли в отставку. Кроме того, выходцы из Чечни должны немедленно покинуть село.
Продавщица шаурмы написала заявление на одного из работников карьера. Чеченца привлекли к административной ответственно за хулиганство. Мать девушки рассказала, что после этого ей поступали угрозы.
«В соцсетях написали: "Тебя зарежут и всю твою семью зарежут, если не заберешь свое заявление!"» — сообщила женщина.
По указанию министра внутренних дел республики в Баймакский район были направлены сотрудники МВД. На место происшествия выехал руководитель представительства главы Чеченской Республики в Башкортостане Сайдамат Мусаев. Он убежден, что конфликт произошел на бытовой почве, и разжигать межнациональную рознь не стоит. Глава Баймакского района Ильшат Ситдиков также уверен в бытовых причинах конфликта и утверждает, что обстановка в районе сейчас спокойная.
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