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Женщина «заказала» шумевших соседей
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Жительница Ставрополья попыталась «заказать» шумевших соседей 

Газета.Ru + ещё 25 12 часов назад
Фото: РИА Новости
Жительницу Буденновска, Ставропольский край, задержали, когда она пыталась за 100 тыс. руб. заказать убийство соседей, постоянно сверливших стену. Об этом сообщает управление СК по региону.
По данным ведомства, в начале сентября между подозреваемой и ее соседями произошел конфликт из-за того, что те сверлили несущую стену домовладения женщины. Позднее женщина решила организовать убийство соседей.
Она стала искать исполнителя заказа, о чем узнали правоохранители.
"В роли исполнителя убийства выступил оперуполномоченный отдела полиции, которому за убийство семейной пары подозреваемая пообещала 100 тыс. руб. ", — говорится в сообщении СК.
"Киллер" предоставил женщине доказательство исполнения заказа в виде фотографии, после чего женщина передала сотруднику полиции обещанную сумму денег. Злоумышленницу задержали.
Возбуждено уголовное дело о "покушении на подстрекательство на заказное убийство".
Следственный комитет также опубликовал видеозапись разговора женщины и "киллера".
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