Женщина «заказала» шумевших соседей

Жительница Ставрополья попыталась «заказать» шумевших соседей

Жительницу Буденновска Ставропольский край , задержали, когда она пыталась за 100 тыс. руб. заказать убийство соседей, постоянно сверливших стену. Об этом сообщает управление СК по региону.

По данным ведомства, в начале сентября между подозреваемой и ее соседями произошел конфликт из-за того, что те сверлили несущую стену домовладения женщины. Позднее женщина решила организовать убийство соседей.

Она стала искать исполнителя заказа, о чем узнали правоохранители.

"В роли исполнителя убийства выступил оперуполномоченный отдела полиции, которому за убийство семейной пары подозреваемая пообещала 100 тыс. руб. ", — говорится в сообщении СК.

"Киллер" предоставил женщине доказательство исполнения заказа в виде фотографии, после чего женщина передала сотруднику полиции обещанную сумму денег. Злоумышленницу задержали.

Возбуждено уголовное дело о "покушении на подстрекательство на заказное убийство".