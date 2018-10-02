«Бомж с лопатой» признался в убийстве и покушении

Бомж, избивший восьмилетнего калининградца лопатой, признался в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба областного управления Следственного комитета.

27 сентября 49-летний бездомный мужчина трижды ударил по голове ребенка. Мальчик был обнаружен прохожими и доставлен в больницу, а нападавший был найден и задержан.

Бродяга признался, что избил мальчика, так как ранее тот оскорблял его. Против мужчины было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство малолетнего».

Кроме того, следователи, осмотревшие пустырь, где проживал подозреваемый, обнаружили там захоронение. Бездомный объяснил, что примерно год назад убил женщину, сжег ее тело и закопал останки. Обнаруженные кости были отправлены на генетическую экспертизу.

Накануне мужчине было предъявлено обвинение в покушении на жизнь ребенка, а сегодня суд изберет для подозреваемого меру пресечения.