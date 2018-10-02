Освобождение сестер Хачатурян обжаловали

Родные Хачатуряна попросили вернуть его дочерей в СИЗО

Сестра убитого дочерями Михаила Хачатуряна Наира и ее супруг обжаловали освобождение девушек из СИЗО . Об этом сообщает ТАСС.

На прошлой неделе Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и освободил из-под ареста трех сестер Хачатурян. Меру пресечения им изменили на запрет определенных действий. Девушки обязаны находиться дома после 21:00, им запрещено пользоваться интернетом и совершать звонки, а также общаться друг с другом. Они будут жить в разных квартирах в столичном регионе.

Новая мера пресечения будет действовать до 28 декабря.

«Интерфакс» уточняет, что сестра Хачатуряна и ее муж потребовали отменить вердикт об изменении меры пресечения и направить дело на пересмотр.

Также в Мосгорсуд поступила апелляция адвокатов девушек. Они попросили смягчить ограничения, установленные Басманным судом.

В июле в доме на Алтуфьевском шоссе нашли тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с 36-ю ножевыми ранениями. По подозрению в убийстве были задержаны его дочери 17, 18 и 19 лет.

Девушки признали свою вину. По словам следователей, у них сложились неприязненные отношения с отцом, долгое время причинявшим им «моральные страдания». Сестрам предъявили обвинение в убийстве, совершенном группой лиц, и арестовали их на два месяца. Позже эксперты пришли к выводу, что в момент убийства две старшие сестры были ограниченно вменяемы, а младшая — невменяемой.

СМИ писали, что отец девушек употреблял наркотики, бил их, домогался и сам угрожал им убийством. Всю эту информацию опровергали друзья погибшего.