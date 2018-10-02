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Освобождение сестер Хачатурян обжаловали
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Родные Хачатуряна попросили вернуть его дочерей в СИЗО 

Рамблер 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
Сестра убитого дочерями Михаила Хачатуряна Наира и ее супруг обжаловали освобождение девушек из СИЗО. Об этом сообщает ТАСС.
На прошлой неделе Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия и освободил из-под ареста трех сестер Хачатурян. Меру пресечения им изменили на запрет определенных действий. Девушки обязаны находиться дома после 21:00, им запрещено пользоваться интернетом и совершать звонки, а также общаться друг с другом. Они будут жить в разных квартирах в столичном регионе.
Новая мера пресечения будет действовать до 28 декабря.
«Интерфакс» уточняет, что сестра Хачатуряна и ее муж потребовали отменить вердикт об изменении меры пресечения и направить дело на пересмотр.
Также в Мосгорсуд поступила апелляция адвокатов девушек. Они попросили смягчить ограничения, установленные Басманным судом.
В июле в доме на Алтуфьевском шоссе нашли тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с 36-ю ножевыми ранениями. По подозрению в убийстве были задержаны его дочери 17, 18 и 19 лет.
Девушки признали свою вину. По словам следователей, у них сложились неприязненные отношения с отцом, долгое время причинявшим им «моральные страдания». Сестрам предъявили обвинение в убийстве, совершенном группой лиц, и арестовали их на два месяца. Позже эксперты пришли к выводу, что в момент убийства две старшие сестры были ограниченно вменяемы, а младшая — невменяемой.
СМИ писали, что отец девушек употреблял наркотики, бил их, домогался и сам угрожал им убийством. Всю эту информацию опровергали друзья погибшего.
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