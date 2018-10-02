Заключенный пожаловался на пытки музыкой

Заключенный ИК-8 пожаловался на пытки громкой музыкой

Один из заключенных пожаловался на пытки громкой музыкой в ИК-8 УФСИН России по Ярославской области . Об этом сообщил журналистам адвокат освободившегося во вторник из этой колонии Евгения Макарова Эльдар Лузин.

"Есть у нас заявитель из Углича, который сидел в ИК-8, его пытали громкой музыкой, он пытался совершить суицид. Пока он не получил статус потерпевшего, по его ситуации направлена жалоба в СК, заявление о преступлении", — сказал он.

Ранее сообщалось, что в колонии № 1 Ярославля были выявлены факты пыток заключенных сотрудниками ФСИН. Были отстранены от исполнения обязанностей 17 сотрудников колонии, 13 фигурантов дела арестованы по постановлению суда, один находится под домашним арестом. Всего по фактам пыток в колонии возбуждено шесть уголовных дел, которые объединены в одно производство, пять человек, включая Макарова, являются потерпевшими.