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Россиянке грозит тюрьма в Сингапуре
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За нападение на полицейского в Сингапуре россиянке грозит 4 года тюрьмы 

Вести.Ru + ещё 4 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Во вторник суд Сингапура предъявил обвинение гражданке России Светлане Филимоновой в нападении на полицейского, неподчинении правоохранительным органам и нарушении общественного порядка, передает ТАСС.
В мае 2017 года в одном из ночных клубов у 29-летней девушки, а также ее мужа, гражданина Австралии, возник конфликт с сотрудниками заведения. Девушка не стала подчиниться требованиям сотрудников полиции, прибывавших на место происшествия. По данным следствия, россиянка и ее муж находились в состоянии алкогольного опьянения.
По местному законодательству, Филимоновой может грозить до четырех лет лишения свободы, а также штраф в размере пяти тысяч сингапурских долларов ($3,6 тысяч).
Между тем, в посольстве России в Сингапуре отметили, что "никаких обращений ни со стороны подсудимой, ни от сингапурской стороны не поступало".
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