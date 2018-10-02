Семьям сварившихся заживо петербуржцев заплатят 2 млн

Семьи петербуржцев, погибших при прорыве трубы, получат компенсации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании «Теплосеть Санкт-Петербурга», владеющей аварийным объектом.

В ночь на 28 сентября у 20-го дома по Измайловскому проспекту в Петербурге произошел прорыв магистральной трубы отопления. Вырвавшийся из нее кипяток начал течь в расположенное поблизости кафе, в результате чего погибли двое 20-летних молодых людей.

По словам собеседника ТАСС, семьи обоих погибших получат от «Страхового общества газовой промышленности» компенсации в размере двух миллионов рублей, которые предусмотрены законами.

Ранее петербургское управление Следственного комитета возбудило по факту гибели молодых людей уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».