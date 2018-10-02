Семьям сварившихся заживо петербуржцев заплатят 2 млн 

Семьи петербуржцев, погибших при прорыве трубы, получат компенсации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании «Теплосеть Санкт-Петербурга», владеющей аварийным объектом.
В ночь на 28 сентября у 20-го дома по Измайловскому проспекту в Петербурге произошел прорыв магистральной трубы отопления. Вырвавшийся из нее кипяток начал течь в расположенное поблизости кафе, в результате чего погибли двое 20-летних молодых людей.
По словам собеседника ТАСС, семьи обоих погибших получат от «Страхового общества газовой промышленности» компенсации в размере двух миллионов рублей, которые предусмотрены законами.
Ранее петербургское управление Следственного комитета возбудило по факту гибели молодых людей уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
На прошлой неделе Финансовый университет при правительстве России представил методику определения размера компенсации погибшим от государства. Согласно ей, жизнь одного россиянина стоит 51-61 миллион рублей, тогда как нынешние компенсации не превышают девяти миллионов.