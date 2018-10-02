Ещё
Семьям сварившихся заживо петербуржцев заплатят 2 млн
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Семьям сварившихся заживо петербуржцев заплатят 2 млн 

Рамблер + ещё 3 8 часов назад
Фото: ВКонтакте
Семьи петербуржцев, погибших при прорыве трубы, получат компенсации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании «Теплосеть Санкт-Петербурга», владеющей аварийным объектом.
В ночь на 28 сентября у 20-го дома по Измайловскому проспекту в Петербурге произошел прорыв магистральной трубы отопления. Вырвавшийся из нее кипяток начал течь в расположенное поблизости кафе, в результате чего погибли двое 20-летних молодых людей.
По словам собеседника ТАСС, семьи обоих погибших получат от «Страхового общества газовой промышленности» компенсации в размере двух миллионов рублей, которые предусмотрены законами.
Ранее петербургское управление Следственного комитета возбудило по факту гибели молодых людей уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
На прошлой неделе Финансовый университет при правительстве России представил методику определения размера компенсации погибшим от государства. Согласно ей, жизнь одного россиянина стоит 51-61 миллион рублей, тогда как нынешние компенсации не превышают девяти миллионов.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В WhatsApp решились на неприятный для пользователей шаг25
Ведущая оскорбила гостя и попыталась выгнать из студии748
В России ответили на угрозы США нанести удар77
Отказ от доллара и другие события дня6
Найдено новое фото «отравителя Скрипалей»47
Видео
00:29
Названа причина смерти Карцева
Шоу-бизнес
05:29
Россиян потянуло в Солсбери
Общество
01:27
У Калининграда взорвался паром с пассажирами
Происшествия
02:46
Звезда «Брата-2» рассказала о попытке самоубийства
Шоу-бизнес
00:41
ОБСЕ обнаружила «Бук» силовиков в Донбассе
В мире Армия
02:57
Пострадавший от пыток в колонии вышел на свободу
Происшествия
01:15
8-летняя девочка накинулась на вооруженных грабителей
Происшествия Другое
01:42
Скрипаль не поверил в причастность РФ к отравлению
В мире
06:37
Покойного Кобзона унизили после смерти Азнавура
Шоу-бизнес
01:26
Скрипаль поддержал воссоединение Крыма с Россией
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение