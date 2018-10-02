Пациент угнал скорую ради покатушек

Неадекватный мужчина угнал машину скорой помощи в Новосибирске

Пациент одной из больниц в Новосибирске внезапно начал вести себя неадекватно, угнал машину скорой помощи и ездил по городу с сиреной, пока его не задержали полицейские, сообщил РИА Новости представитель ГУМВД по региону.

По данным ведомства, инцидент произошел накануне вечером в Ленинском районе. Мужчину привезли в больницу с кожным заболеванием. Однако, он начал неадекватно вести себя, после чего, угрожая водителю скорой помощи ножом, заставил его покинуть салон и угнал автомобиль.

В Новосибирское был объявлен план «Перехват», в результате которого автомобиль был задержан, а угонщик доставлен в полицию. Уточняется, что мужчина катался с включенной сиреной по улицам города около получаса. В результате никто не пострадал, включая самого буйного пациента. Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Угон, совершенный с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья».